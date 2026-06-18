В Нижегородской области прекратили отставку судьи Сапеги, чьё имущество изъяли

Ранее Волжский городской суд Волгоградской области постановил изъять в пользу государства более 101,5 миллиона рублей со счетов матери бывшего нижегородского судьи Виктора Фомина. Как выяснилось в суде, Фомин переводил доходы от продажи и аренды недвижимости на счета своей матери Юлии Новиковой. При этом у самой женщины не было официального заработка, и в итоге на её счетах накопилось 101 518 463 рубля.