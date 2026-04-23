Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 апреля, 05:27

Десятки судей лишились мантий после назначения Краснова председателем ВС

Обложка © ТАСС/Карпухин Сергей

После назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ в судебной системе началась серия громких отставок, связанных с коррупцией и нарушениями. Об этом сообщило РИА «Новости», проанализировав последние отставки в судейском корпусе.

Одним из первых резонансных эпизодов стало прекращение полномочий судьи Верховного суда и главы Совета судей Виктора Момотова. Позже суд постановил обратить в доход государства 97 объектов имущества общей стоимостью около 9 млрд рублей, которыми он владел через аффилированных лиц.

Затем Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса бывшего председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова. У него и членов семьи изъяли активы более чем на 7 млрд рублей, включая десятки объектов недвижимости. Инициированы разбирательства и в отношении представителей арбитража Краснодарского края — Анастасии Шепель и Наталии Хахалевой, связанных с руководством региональной судебной системы.

Отставки коснулись и других фигур. Без почётного статуса остались экс-глава Верховного суда Адыгеи Аслан Трахов, а также ряд судей из Краснодара и Сочи. У Трахова изъяли имущество примерно на 13 млрд рублей. Антикоррупционные иски затронули и Нижегородскую область: бывшие судьи Вячеслав Сапега и Виктор Фомин лишились активов более чем на 200 млн рублей.

Всего за последние полгода своих должностей лишились десятки представителей судебной системы в разных регионах страны.

Судью Арбитражного суда Ивановской области хотят досрочно лишить полномочий
Ранее сообщалось, что бывшая судья из Краснодара Елена Хахалева объявлена в международный розыск и в настоящее время находится за пределами России. Фигурантка покинула страну и сейчас скрывается за границей.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Верховный суд
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar