Судью Арбитражного суда Ивановской области хотят досрочно лишить полномочий

В Ивановской области 15 апреля рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий судьи Арбитражного суда Анастасии Саландиной. Об этом сообщили ТАСС в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Квалификационная коллегия судей Ивановской области рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий судьи Арбитражного суда Ивановской области Анастасии Саландиной. Внеочередное заседание Квалификационной коллегии судей области назначено на 15 апреля 2026 года», — сообщили в пресс-службе.

Ранее председатель Верховного суда Игорь Краснов инициировал проверку и предложил подать антикоррупционный иск из-за несоответствия расходов и доходов. По данным правоохранителей, у Саландиной и её семьи выявлено значительное количество объектов недвижимости, приобретённых по ценам существенно ниже рыночных. Совет судей региона уже прекратил её членство в квалификационной коллегии. Окончательное решение по полномочиям будет принято по итогам заседания.

До этого Life.ru сообщал, что следствие завело уголовное дело в отношении судьи Тверского областного суда в отставке, его подозревают в мошенничестве с использованием служебного положения. Фигурантом дела стал Владимир Колпиков. Его подозревают в краже чужого добра в особо большом объёме.