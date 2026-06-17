Волжский суд изъял 101 млн рублей у безработной матери экс-судьи Фомина

Волжский городской суд Волгоградской области постановил забрать в казну государства больше 101,5 миллиона рублей со счетов матери бывшего нижегородского судьи Виктора Фомина. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Как выяснилось в суде, Фомин скидывал выручку от продажи и аренды недвижимости на банковские счета своей мамы Юлии Новиковой. При этом у самой женщины не было никаких официальных доходов, и в итоге на её счетах скопилось 101 518 463 рубля. Суд решил, что все эти средства теперь принадлежат государству.

Это не первое подобное решение. Ранее тот же суд уже отдал государству имущество Фомина на 166 миллионов — в списке были 35 объектов недвижимости и внедорожник BMW X6 XDrive 30D. Выяснилось, что Фомин обходил антикоррупционные правила: он получал деньги, которые не мог объяснить законно, покупал дорогие квартиры и дома в Москве, Подмосковье, Саратовской и Ростовской областях, а чтобы никто не догадался о его настоящих доходах, оформлял всё на родственников. По этому делу вместе с ним отвечали его мать Юлия Новикова и жена Елена Фомина.

Фомин когда-то претендовал на пост зампреда Нижегородского областного суда. Но проверка показала, что богатство его семьи взялось из источников, которые никто не смог подтвердить. Например, столичную недвижимость записали на его мать, и купили её намного дешевле рыночной цены. И всё это случилось в то время, когда Фомин работал Серпуховским городским прокурором в Московской области.

С 2002 года Фомин трудился в прокуратуре Саратовской области. В 2017-м его назначили судьёй в Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода, а позже он перешёл в Нижегородский областной суд. 12 февраля этого года стало известно, что Фомин подал в отставку — это произошло после того, как государство потребовало изъять его имущество.

Напомним, после прихода Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда России в судейской среде произошла череда показательных лишений полномочий, привязанных к имущественным скандалам. Среди тех, кого коснулись антикоррупционные иски, оказался и бывший судья из Нижегородской области Виктор Фомин, чьи активы вместе с активами коллеги были обращены в доход государства на сумму, превышающую двести миллионов рублей.