На Камчатке начали распродажу имущества экс-чиновников

В Камчатском крае стартовала продажа конфискованного имущества, ранее принадлежавшего бывшим чиновникам и экс-руководителю морского порта Петропавловска-Камчатского. На торги уже выставлены компании и суда. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Службы судебных приставов.

Процесс запустило региональное управление Росимущества совместно со службой судебных приставов. Речь идёт об имуществе, изъятом у бывших должностных лиц Владимира Балакаева, Юрия Зубаря и экс-гендиректора Петропавловск-Камчатского морского торгового порта Александра Иванчея.

По решению Ленинского районного суда Владивостока в доход РФ ранее было обращено 72 объекта недвижимости, 39 хозяйственных обществ и 15 судов. Сейчас на торги выставлены пять акционерных обществ, одно общество с ограниченной ответственностью, а также 14 морских судов, включая плашкоуты, нефтеналивные суда и буксир.

Отдельные активы размещены в порт-пунктах Паланы, Яры и селе Манилы, где ранее они были выявлены и арестованы приставами. Согласно материалам Генпрокуратуры, фигуранты дела через третьих лиц контролировали портовые структуры и ряд компаний, извлекая доход из их деятельности. Совокупная стоимость активов, сформированных, по версии следствия, с нарушением антикоррупционного законодательства, оценивается в 16,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что имущество фигурантов дела, связанного с компанией «Русагро», оказалось под арестом на сумму свыше 550 миллиардов рублей. Меры обеспечительного характера были приняты после совместной работы следственных органов и сотрудников ФСБ.