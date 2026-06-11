По делу «Русагро» арестовали имущество на сумму свыше 550 млрд рублей

На имущество обвиняемых по делу «Русагро» наложили арест на сумму более 550 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

По данным ведомства, меры приняли после работы следователей и сотрудников ФСБ по защите имущественных прав и интересов потерпевших. Арестованные активы по иску Генпрокуратуры РФ обращены в доход государства.

Детали нового требования пока не раскрывают. Но в начале мая Хамовнический суд уже удовлетворил похожий иск. Тогда государству передали более половины акций ПАО «Группа Русагро». Также со счетов предпринимателя списали около 10,5 миллиарда рублей, 1,8 миллиона долларов и 1,6 миллиона евро. Под процедуру попали также земельные участки Наталии Быковской и активы Максима Басова. Сумма ущерба по делу превышает 86 миллиардов рублей — цифра, которая впечатляет даже искушённых наблюдателей.