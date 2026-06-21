Варшаве пора решить, что ей ближе — память о жертвах нацизма или поддержка неонацистского режима в Киеве. С таким призывом выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

«Польше надо определиться. С кем она? Со своим народом, память защищает о павших, или с преступным неонацистским режимом киевской хунты» — сказал он.

А ранее глава комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон раскритиковал разногласия между Польшей и Украиной по поводу чествования нацистов. По его словам, глубоко печально видеть, что эти страны отвлекаются от важнейшей задачи — оставаться едиными и действовать сообща против общей экзистенциальной угрозы.