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21 июня, 15:26

Володин призвал поляков определиться, кого они поддерживают

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Обложка © ТАСС / Павел Селезнев

Варшаве пора решить, что ей ближе — память о жертвах нацизма или поддержка неонацистского режима в Киеве. С таким призывом выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании 70-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

«Польше надо определиться. С кем она? Со своим народом, память защищает о павших, или с преступным неонацистским режимом киевской хунты» — сказал он.

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А ранее глава комитета по иностранным делам эстонского парламента Марко Михкельсон раскритиковал разногласия между Польшей и Украиной по поводу чествования нацистов. По его словам, глубоко печально видеть, что эти страны отвлекаются от важнейшей задачи — оставаться едиными и действовать сообща против общей экзистенциальной угрозы.

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Вероника Бакумченко
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