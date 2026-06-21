Клоунада в России становится нишевым развлечением — спрос рухнул в восемь раз

Профессия клоуна в России превратилась в редкое развлечение: за четыре года интерес к раскрашенным артистам сократился в восемь раз. Об этом сообщает Mash.

Самым удачным временем для жанра стал 2022 год. Тогда гремел театр «Лицедеи», который за гастроли собрал около 4 миллионов рублей. После этого частные заказы на клоунов начали стремительно сокращаться. В 2023 и 2024 годах красноносых артистов вообще никто не приглашал.

В 2025-м клоунов позвали лишь на один праздник — фестиваль «Виноград» в Великом Новгороде. За это выступление они получили 300 тысяч рублей. В том же году туда же отправились ещё раз, плюс прошёл показ театра «Микос», но и здесь сумма оказалась скромной — 475 тысяч. Так что главным источником дохода для клоунов остаются цирки.

По словам специалистов, мастеров этого направления в стране почти не осталось. Сам жанр, подобно тому как когда-то угас батл-рэп, сейчас фактически умирает. Удерживают его на плаву только цирковые площадки. Большие международные клоунские фестивали в последний раз проходили ещё до начала СВО и обострения мировой политической обстановки. Именно поэтому у артистов так мало возможностей выступать.

А ранее сообщалось, что российский гимнаст Денис Свидинский, несколько лет выступающий в китайском цирке с трюками на большой высоте, неожиданно стал интернет-звездой. Ролик с одним из его номеров собрал около 25 миллионов просмотров. По словам артиста, всё началось с обычных видео, которые он снимал для себя на камеру с обзором 360 градусов.