Во Внуково и Домодедово введены временные ограничения на полёты
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Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет самолёты только после согласования с профильными службами. Причина — временные ограничения, которые ввели в воздушном пространстве рядом с авиагаванью. Об этом сообщили в Росавиации через мессенджер «Макс».
Аналогичные ограничения также введены в Домодедово, добавили в Росавиации. Аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Ранее сообщалось, что коллектив московского аэропорта Внуково удостоен ордена Почёта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
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