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Регион
21 июня, 16:33

Во Внуково и Домодедово введены временные ограничения на полёты

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Starodubov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mikhail Starodubov

Московский аэропорт Внуково принимает и отправляет самолёты только после согласования с профильными службами. Причина — временные ограничения, которые ввели в воздушном пространстве рядом с авиагаванью. Об этом сообщили в Росавиации через мессенджер «Макс».

Аналогичные ограничения также введены в Домодедово, добавили в Росавиации. Аэропорт обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Высокая награда для Внуково: Путин отметил заслуги коллектива авиагавани
Высокая награда для Внуково: Путин отметил заслуги коллектива авиагавани

Ранее сообщалось, что коллектив московского аэропорта Внуково удостоен ордена Почёта. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Вероника Бакумченко
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