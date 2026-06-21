Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 июня, 16:54

Делегация Ирана покинула переговоры с США в знак протеста после угроз Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Joshua Sukoff

Иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии с американской стороной после угроз со стороны президента США Дональда Трампа. О данном развитии событий сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.

«Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», — сказал собеседник.

Вместе с тем иранские представители заявили официальный протест американским коллегам в связи с озвученными угрозами. В настоящий момент Тегеран рассматривает возможные варианты ответных действий на слова Трампа.

Трамп пригрозил ввести сбор за проход через Ормузский пролив при срыве сделки
Трамп пригрозил ввести сбор за проход через Ормузский пролив при срыве сделки

Напомним, что Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум, который касается судоходства в Ормузском проливе и деятельности ливанской группировки «Хезболла». Глава Белого дома пригрозил Тегерану новыми военными ударами в случае невыполнения этих требований. Трамп потребовал от Ирана немедленно остановить поддерживаемые им силы в Ливане, которые, по его словам, создают проблемы. Он предупредил, что в противном случае США нанесут удар, превосходящий по силе недавние атаки американских военных.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar