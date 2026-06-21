Делегация Ирана покинула переговоры с США в знак протеста после угроз Трампа

Иранская делегация покинула переговоры в Швейцарии с американской стороной после угроз со стороны президента США Дональда Трампа. О данном развитии событий сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на информированный источник.

«Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», — сказал собеседник.

Вместе с тем иранские представители заявили официальный протест американским коллегам в связи с озвученными угрозами. В настоящий момент Тегеран рассматривает возможные варианты ответных действий на слова Трампа.

Напомним, что Дональд Трамп выдвинул Ирану ультиматум, который касается судоходства в Ормузском проливе и деятельности ливанской группировки «Хезболла». Глава Белого дома пригрозил Тегерану новыми военными ударами в случае невыполнения этих требований. Трамп потребовал от Ирана немедленно остановить поддерживаемые им силы в Ливане, которые, по его словам, создают проблемы. Он предупредил, что в противном случае США нанесут удар, превосходящий по силе недавние атаки американских военных.