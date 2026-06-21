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21 июня, 17:11

Младенец, попавший в ДТП со скорой в Находке, находится в тяжёлом состоянии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexanderLipko

В Находке новорождённый, перевозившийся в карете скорой помощи, попал в ДТП и был экстренно доставлен в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжёлое, сообщили РИА «Новости» в региональном Минздраве.

По данным ведомства, младенца перевозили из одной больницы в другую, когда машина скорой попала в аварию. После столкновения ребёнка госпитализировали в реанимационное отделение краевой детской больницы № 1 во Владивостоке. Прокуратура края уже начала проверку по факту случившегося, выясняются все обстоятельства и причины ДТП.

Напомним, в Находке на трассе «Артём — Находка — порт Восточный» водитель Toyota протаранил машину скорой помощи со спецсигналами, отчего она перевернулась. Внутри находился недоношенный младенец весом 625 граммов на ИВЛ, которого экстренно эвакуировали вертолётом в неонатальный центр. Пострадали также медики.

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Анастасия Никонорова
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