Свыше 200 российских туристов второй день не могут улететь из Антальи в Москву

В турецкой Анталье уже вторые сутки не могут вылететь в Москву более двухсот российских туристов. Среди пассажиров рейса 2S011 авиакомпании Southwind — дети, беременные женщины и пожилые люди. Вылет был запланирован ещё накануне днём, однако затем его несколько раз переносили, а вечером и вовсе отменили. Людей разместили в гостинице, но утром вновь привезли в аэропорт.

Однако и после повторной регистрации ситуация не изменилась: рейс снова начали задерживать. Пассажиры находятся в терминале уже второй день и до сих пор не знают, когда смогут вернуться домой. По данным телеграм-канала Baza, на борту ожидают 205 человек, включая маленьких детей, пожилых, беременных и ребёнка с высокой температурой. Туристы жалуются на отсутствие питания и воды, а у многих заканчиваются деньги после отпуска.

Во время одного из конфликтов представитель авиакомпании якобы заявил пассажирке: «Закрой рот, возмущаться будешь дома, а сейчас ты в моей стране». Когда именно рейс отправится в Москву, пассажирам до сих пор не сообщили.