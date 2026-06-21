Технический сбой на сайте Fun&Sun не остановил отдых 70 тысяч туристов

Российский туроператор Fun&Sun столкнулся с техническими проблемами на своём сайте, из-за которых возникли сложности с оформлением документов. Несмотря на это, компания продолжает обеспечивать отдых для туристов, пишет РИА «Новости».

За три дня с момента начала сбоя компания обслужила около 70 тысяч человек. В пресс-службе пояснили, что невозможность выписки документов не препятствует отправке туристов на отдых. Путешественникам гарантированы перелёт, трансферы, проживание и страховка.

Выезд в аэропорт осуществляется при наличии подтверждения бронирования. На основании списков, переданных перевозчику, туристов регистрируют на рейсы. При необходимости клиентам оказывается дополнительная поддержка.

Ранее сообщалось, что в первой декаде июня объём бронирований путёвок в Анапу увеличился у ряда туроператоров на 80–100%. Курорт стал лидером по темпам роста спроса среди южных направлений страны ещё в начале текущего года. По оценкам ассоциации, бюджетный десятидневный отдых в Анапе для семьи с одним ребёнком обойдётся минимум в 70 тысяч рублей. В эту стоимость включено трёхразовое питание.