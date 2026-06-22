Матч Франции и Ирака на ЧМ-2026 может сорваться из-за грозы

Матч группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Франции и Ирака, который должен пройти в понедельник в Филадельфии (штат Пенсильвания), может сорваться из-за грозы. Об этом пишет L'Équipe.

По данным издания, американские синоптики ожидают в районе проведения встречи жару до 33 градусов, дожди и возможные грозы. В связи с этим существует вероятность применения специального протокола, действующего на спортивных аренах США. Правила предусматривают остановку игры, если грозовой фронт приблизится к стадиону. В таком случае матч возобновляется лишь после того, как угроза минует.

Именно грозы считались одной из потенциальных проблем для организаторов турнира. Несмотря на то что предыдущие матчи мирового первенства прошли без подобных инцидентов, в начале недели погодная обстановка в некоторых городах страны может осложниться.

Аналогичная ситуация возникла во время клубного чемпионата мира 2025 года в США. Тогда встреча 1/8 финала между «Челси» и «Бенфикой» была прервана почти на два часа из-за грозы. С учётом задержки матч продолжался 4 часа 38 минут.

Напомним, что в первом туре Франция обыграла сборную Сенегала со счётом 3:1, а команда Ирака потерпела разгромное поражение от Норвегии 1:4.