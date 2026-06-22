Пять человек, включая двух детей, погибли в результате ДТП под Архангельском

На трассе А-215 в Архангельской области произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек, включая двоих детей. Ещё двое пострадавших госпитализированы. Это следует из заявления местного главного управления МЧС.

Согласно информации ведомства, две легковушки столкнулись на участке федеральной дороги на территории Плесецкого муниципального округа в районе посёлка Шелекса.

«В ДТП пострадали семь человек, из них пять человек погибли, в том числе двое детей, двое человек госпитализированы», — сказано в заявлении.

Федеральная трасса А-215 (ранее Р-37) протяжённостью около 790 км соединяет Ленинградскую, Вологодскую, Архангельскую области и Карелию, проходя через Вытегру и Каргополь вдоль западного побережья Онежского озера. В 2019 году дорога получила федеральный статус, после чего началась её масштабная реконструкция — в октябре 2025 года открыт обновлённый участок 58–74 км в Карелии (с освещением и тротуарами). Трасса имеет важное транспортное значение, обеспечивая связь центральных регионов с северо-западом и выход к Онежскому озеру.