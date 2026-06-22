Системы противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин ночью 22 июня.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс» от 02:57.

В Москве неоднократно подчёркивали, что удары украинских дронов по гражданским объектам носят сугубо провокационный характер и являются прямым следствием неудач ВСУ на передовой. Российские системы ПВО демонстрируют высокую эффективность, регулярно уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры Вооруженные силы РФ наносят прицельные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающего производство беспилотников.