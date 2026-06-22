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22 июня, 00:12

Собянин сообщил об одном сбитом БПЛА ВСУ на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Evgeny Haritonov

Системы противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник, летевший на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин ночью 22 июня.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс» от 02:57.

В ДНР при атаках украинских дронов погиб человек, ещё семеро пострадали
В ДНР при атаках украинских дронов погиб человек, ещё семеро пострадали

В Москве неоднократно подчёркивали, что удары украинских дронов по гражданским объектам носят сугубо провокационный характер и являются прямым следствием неудач ВСУ на передовой. Российские системы ПВО демонстрируют высокую эффективность, регулярно уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры Вооруженные силы РФ наносят прицельные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающего производство беспилотников.

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