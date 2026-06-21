В ДНР при атаках украинских дронов погиб человек, ещё семеро пострадали

Один человек погиб, ещё семь жителей ДНР получили травмы в результате атак украинских беспилотников. Среди пострадавших находятся двое детей. Такие данные привёл глава региона Денис Пушилин.

Смертельный случай зарегистрирован в Шахтёрске. Жертвой стал мужчина 1980 года рождения. Ещё один житель 1996 года рождения был ранен на участке дороги Дебальцево — Светлодарск. По информации властей, его состояние оценивается как средней тяжести.

Большая часть пострадавших приходится на Донецк и Горловку. В Киевском районе административного центра ДНР травмы получили три человека — женщина 1969 года рождения, мужчина 1990 года рождения и женщина 1974 года рождения. В Никитовском районе Горловки пострадали женщина 1967 года рождения и двое мальчиков 2014 и 2019 годов рождения.

Также зафиксирован ущерб гражданским объектам. Повреждения получили жилой дом, три грузовых автомобиля и легковая машина. Последствия ударов отмечены в Дебальцевском городском округе, а также на территориях Великоновосёлковского, Шахтёрского и Новоазовского муниципальных округов.

Ранее глава Горловки Иван Приходько заявил, что в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата пострадали трое мирных жителей. Горловка находится на севере от Донецка, примерно в 50 километрах. Этот город известен химическим концерном «Стирол» и угледобывающими предприятиями.