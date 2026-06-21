Мирный житель пострадал в Белгородской области при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области мирный житель получил ранение в результате атак украинских беспилотников. Данные о последствиях привёл оперативный штаб региона.

«В посёлке Красная Яруга в результате удара FPV-дрона по частному дому мужчина получил акубаротравму. Медицинская помощь оказана, от предложенной госпитализации пострадавший отказался. В доме повреждена кровля», — говорится в сообщении.

Ещё несколько беспилотников повредили объект инфраструктуры, а также окна и фасад многоквартирного дома в населённом пункте. Помимо этого в Краснояружском округе досталось и посёлку Степное. Там после детонации дрона выбило стёкла, посекло крышу частного дома и автомобиль.

В городе Шебекино от удара беспилотника загорелся частный дом. Сотрудники МЧС оперативно потушили пламя. Позже там же сдетонировал второй дрон, повреждения получил объект инфраструктуры. В Шебекинском округе атаке подверглось и село Новая Таволжанка. Два FPV-дрона вызвали возгорание в частном доме, огонь удалось ликвидировать.

В Ракитянском округе целью стал автомобиль в селе Русская Берёзовка. Транспортное средство повреждено. В Грайворонском округе в селе Головчино после детонации FPV-дрона посекло остекление производственного помещения. Данные о последствиях продолжают уточняться.

Ранее в Белгородской области три мирных жителя пострадали от атак украинских дронов. Первый инцидент случился в посёлке Ракитное Ракитянского округа. Там FPV-беспилотник нанёс удар по коммерческому объекту. Мужчина получил минно-взрывную травму, его отвезли в горбольницу № 2 Белгорода. Второй пострадавший — житель посёлка Пролетарский того же округа. Рядом с ним сдетонировал дрон, мужчину с осколочным ранением плеча транспортируют в Ракитянскую ЦРБ. Ещё один эпизод зафиксирован в городе Шебекино. Беспилотник ударил по автомобилю. У водителя диагностировали акубаротравму.