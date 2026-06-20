Трое мирных жителей пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области от атак украинских беспилотников пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Ракитянском округе FPV-дрон ударил по коммерческому объекту в посёлке Ракитное. Мужчина с минно-взрывной травмой доставлен в горбольницу №2 Белгорода, после оказания помощи его отпустили на амбулаторное лечение. Повреждены навес и два автомобиля. В посёлке Пролетарский при детонации дрона пострадал ещё один мужчина — с осколочным ранением плеча его везут в Ракитянскую ЦРБ. В Шебекино беспилотник атаковал автомобиль: у водителя диагностировали акубаротравму, после осмотра его также отправили на амбулаторное лечение.

Повреждения получили и инфраструктурные объекты. В Шебекино от детонации дрона пострадал инфраструктурный объект, в селе Маломихайловка пробита кровля производственного помещения. В Яковлевском округе разбиты стёкла и посечён кузов автомобиля.

В Грайворонском округе при детонации FPV-дрона загорелась кровля частного дома в селе Гора-Подол — пожар ликвидирован. В сёлах Смородино, Головчино и Санково повреждены частные дома и автомобили. В Белгородском округе дрон сдетонировал во дворе дома в Отрадном и повредил грузовик в хуторе Церковный. В Валуйском округе в селе Долгое выбиты окна и повреждены кровля, фасад и забор. Информация уточняется.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что двое человек погибли в республике после детонации сбросов с украинских беспилотников. Инцидент произошёл, когда местный житель заметил подозрительный объект и попытался убрать его самостоятельно — в этот момент прогремел взрыв.