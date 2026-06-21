Три мирных жителя пострадали в Горловке при атаке украинского БПЛА

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата в Никитовском районе Горловки ДНР пострадали трое мирных жителей. Об этом сообщил глава города Иван Приходько в своём Telegram-канале.

Прежде сообщалось только по двух раненных. Вскоре Приходько дополнил сведенья, что количество увеличилось до трёх. Информация о характере полученных ранений и состоянии пострадавших на данный момент не уточняется.

Горловка расположена к северу от Донецка, на расстоянии около 50 километров. Этот город известен как местонахождение химического концерна «Стирол» и ряда угледобывающих предприятий. До начала конфликта Горловка была одним из крупнейших населённых пунктов ДНР, с населением, превышающим 250 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в Центрально-Городском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника ранение получил местный житель. Пострадавшему была оперативно оказана медицинская помощь. В том же районе дрон повредил пассажирский автобус и легковой автомобиль. В городской администрации уточнили, что при ударе по транспортным средствам никто из людей не пострадал.