Среди украинских военнопленных, находящихся на территории России, распространяются учебники по истории, соавтором которых является помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский. Также им выдаются издания «Чёрная книга. Зверства бандеровцев». Об этом на заседании профильной комиссии Совета Федерации заявил научный директор РВИО Михаил Мягков.

По его словам, эта литература уже несколько лет выпускается и активно передаётся пленным, в том числе в бумажном виде. Часть военнопленных обменивается этими материалами, их также просят изучать и отвечать на вопросы по содержанию. Среди изданий — учебники истории Мединского, Анатолия Торкунова и Александра Чубарьяна, которые используются в российских школах с 1 сентября 2023 года. На Украине авторы заочно осуждены.

Мягков также сообщил, что аналогичные книги переводятся на иностранные языки, включая английский и финский, и эта работа будет продолжаться. Ранее сам Мединский заявлял, что изучение подобных материалов «прочистит мозги» военнопленным.

В ходе заседания Мягков выступил с предложением признать преступными не только такие украинские неонацистские формирования, как «Азов»* и «Айдар»*, но также Службу безопасности Украины (СБУ), Главное управление разведки (ГУР), командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) и офис президента Украины. Он провёл параллель с Нюрнбергским процессом и призвал добиваться международного признания преступности этих организаций, в первую очередь среди стран Глобального Юга.