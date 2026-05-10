Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал скандальное решение украинской Фемиды. На днях суд в Киеве заочно приговорил его и ректора МГИМО Анатолия Торкунова к десяти годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Формальная причина — издание школьного учебника по истории России. Причём в обвинительном заключении отдельным пунктом шёл тезис о навязывании детям мнимой идеи «братских народов».

«Кажется, такого приговора «за учебники» история ещё не знала», — написал Мединский в МАКС.

Он подчеркнул: раз на Украине так боятся исторической правды, значит, история — это действительно оружие.

«Значит, история — это оружие. И в прокуратуре Украины не такие уж дураки сидят. Понимают. И, судя по реакции, боятся», — резюмировал глава Российского военно-исторического общества.

Его признали виновным в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «оправдании агрессии РФ», сообщил офис генпрокурора Незалежной.