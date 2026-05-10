День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 09:50

«Кажется, такого история ещё не знала»: Мединский высмеял заочный приговор суда на Украине

Мединский назвал историю оружием после заочного приговора на Украине за учебник

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Помощник президента РФ Владимир Мединский прокомментировал скандальное решение украинской Фемиды. На днях суд в Киеве заочно приговорил его и ректора МГИМО Анатолия Торкунова к десяти годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Формальная причина — издание школьного учебника по истории России. Причём в обвинительном заключении отдельным пунктом шёл тезис о навязывании детям мнимой идеи «братских народов».

«Кажется, такого приговора «за учебники» история ещё не знала», — написал Мединский в МАКС.

Он подчеркнул: раз на Украине так боятся исторической правды, значит, история — это действительно оружие.

«Значит, история — это оружие. И в прокуратуре Украины не такие уж дураки сидят. Понимают. И, судя по реакции, боятся», — резюмировал глава Российского военно-исторического общества.

Мединский осудил смену национальности Репина в музее Финляндии
Мединский осудил смену национальности Репина в музее Финляндии

Ранее суд в Киеве заочно приговорил Владимира Мединского к 10 годам тюрьмы и конфискации имущества. Его признали виновным в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «оправдании агрессии РФ», сообщил офис генпрокурора Незалежной.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Мединский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar