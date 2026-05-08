Мединского заочно приговорили на Украине к 10 годам тюрьмы за учебник истории

Суд в Киеве заочно приговорил помощника президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского к 10 годам тюрьмы и конфискации имущества. Его признали виновным в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и «оправдании агрессии РФ», сообщил офис генпрокурора Незалежной.

Такой же приговор получил и Анатолий Торкунов. Обоих осудили как редакторов школьного учебника «История России. 1945 год — начало XXI века», который вышел в 2023 году. По версии украинской прокуратуры, этот учебник стал «одним из ключевых инструментов российской пропаганды на временно оккупированных территориях». В нём якобы нашли «призывы к изменению госграниц Украины» и другие, как считают в Киеве, «преступления».

С 1 сентября 2023 года этот учебник используется в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму и других российских регионах. Авторов признали виновными в «посягательстве на территориальную целостность Украины» и в том, что они «оправдывали и признавали правомерной вооружённую агрессию РФ против Украины».

А ранее Владимир Зеленский ввёл санкции против Михаила Мамиашвили — президента Федерации спортивной борьбы России. Спортсмен родился в Сумской области. Начинал как советский борец греко-римского стиля, стал олимпийским чемпионом и достиг высших наград в спорте. Он активно поддерживает СВО и осуждает российских атлетов, которые меняют гражданство из-за санкций.