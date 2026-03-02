Мединский показал Z-неваляшку и призвал выбирать наши игрушки вместо жуткой Лабубы

«У меня такая же почти была в детсадовском возрасте. Разве наши игрушки не приятнее этих лабубу, монстриков, чаки, фанко-попов и фуглеров?» — спросил Мединский, прикрепив снимок.

Ранее стало известно, что Министерство просвещения разрабатывает перечень игрушек, рекомендованных для использования в детских садах. Инициативу обсудили с экспертами — депутат Яна Лантратова пояснила, что игрушки влияют на становление личности, а некоторые образцы способны напугать ребёнка и закрепить страхи на всю жизнь. Парламентарий обратила внимание на продукцию американской компании Mattel, среди которой есть куклы в гробах и куклы-монстры. По её словам, производитель в 2022 году перечислил миллион долларов на поддержку ВСУ, а в 2023-м направил туда всю выручку от продаж новых линеек.