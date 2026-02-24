«Куклы в гробах» портят психику: В Госдуме раскрыли, какие игрушки разрешат для детских садов

Минпросвещения готовит перечень игрушек, разрешённых для детских садов. Инициативу обсудили с экспертами: по мнению депутата Яны Лантратовой, игрушки играют ключевую роль в формировании личности, а некоторые экземпляры могут вызывать у детей страх и провоцировать фобии во взрослой жизни.

«И конечно, куклы в гробах, куклы-монстры американской компании Mattel, которая, кстати, знаменита тем, что в 2022 году передала миллион долларов, а в 2023-м — 100% от линейки продаж новых игрушек на поддержку ВСУ. Они вообще продают нам чуждые ценности и на эти деньги воюют против нас», — добавила депутат в беседе с 360.ru.

По словам Лантратовой, важно, чтобы игрушки изготавливались из безопасных материалов. Запретить родителям покупки невозможно, но можно рекомендовать товары, одобренные на федеральном уровне.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина поддержала инициативу, отметив, что она позволит ежегодно обновлять ассортимент и способствовать развитию детей. В список войдут игрушки, развивающие речь, математические способности и закладывающие социальные сценарии.

Ранее стало известно, что Минпросвещения РФ разработает перечень игрушек для детсадов. По словам министра Сергея Кравцова, цель инициативы — создать системный подход к оснащению дошкольных учреждений по всей стране.