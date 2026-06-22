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Регион
22 июня, 00:28

Силы ПВО сбили девять беспилотников на подлёте к Москве с начала суток

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

До девяти выросло число беспилотников, сбитых на подлёте к Москве с начала суток. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 22 июня.

«Сбиты пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — говорится в сообщении градоначальника в мессенджере «Макс» от 03:19 мск.

Через пять минут после этого Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх БПЛА. Напомним, что первый дрон сбили около 03:00.

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В РФ не раз отмечали, что атаки БПЛА по гражданским объектам — это исключительно провокации, продиктованные провалами украинской армии на фронте. Отечественные комплексы ПВО продолжают подтверждать высокую эффективность, систематически поражая воздушные цели. В ответ российские войска наносят удары по тем предприятиям украинского ВПК, которые задействованы в сборке дронов.

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Никита Никонов
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