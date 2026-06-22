Системы противовоздушной обороны перехватили ещё десять беспилотников Вооружённых сил Украины на подлёте к Москве, доведя общее число сбитых аппаратов до 19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 22 июня.

«Отражена атака ещё пяти беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — отметил он в мессенджере «Макс» в 03:36.

Аналогичное сообщение появилось в канале Собянина спустя десять минут.

В России неоднократно подчёркивали, что удары беспилотников по гражданской инфраструктуре являются ничем иным, как провокациями, вызванными неудачами ВСУ на линии боевого соприкосновения. Отечественные системы ПВО на деле демонстрируют высокую результативность, методично уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры российские военные наносят точечные удары по объектам украинского ВПК, специализирующимся на производстве дронов.