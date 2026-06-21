Российская ПВО за сутки сбила 483 беспилотника и восемь авиабомб ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотника самолётного типа, запущенных ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все воздушные цели были перехвачены силами ПВО в ходе отражения атак. Речь идёт о массовом применении беспилотников, которые были нейтрализованы на различных направлениях.

Утром 21 июня Керченский полуостров подвергся атаке беспилотников. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о погибших и раненых среди мирных жителей. По последним данным, четыре человека погибли, 28 получили ранения. Пострадавшим оказывают помощь, на местах продолжают работать экстренные службы.