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Регион
21 июня, 09:49

Российская ПВО за сутки сбила 483 беспилотника и восемь авиабомб ВСУ

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили восемь управляемых авиационных бомб и 483 беспилотника самолётного типа, запущенных ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все воздушные цели были перехвачены силами ПВО в ходе отражения атак. Речь идёт о массовом применении беспилотников, которые были нейтрализованы на различных направлениях.

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Утром 21 июня Керченский полуостров подвергся атаке беспилотников. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о погибших и раненых среди мирных жителей. По последним данным, четыре человека погибли, 28 получили ранения. Пострадавшим оказывают помощь, на местах продолжают работать экстренные службы.

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