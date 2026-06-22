Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё 14 украинских БПЛА на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин ночью 22 июня. Общее количество уничтоженных с начала суток БПЛА возросло до 33.

«Отражена атака ещё восьми беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в мессенджере «Макс» в 03:59 мск.

Через четыре минуты он добавил, что было сбито ещё шесть дронов.

В Москве не раз заявляли, что атаки дронов на гражданские объекты — это провокации, спровоцированные провалами ВСУ на передовой. Российские ПВО на практике подтверждают эффективность, планомерно сбивая воздушные цели. Ответом становятся прицельные удары по предприятиям украинского ВПК, где налажен выпуск беспилотников.