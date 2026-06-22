«Умный залп» из прошлого: Почему американцев впечатлила логика советской ракеты «Гранит»

Советская противокорабельная ракета П-700 «Гранит», предназначенная для уничтожения крупных морских соединений, способна атаковать цели по принципу «умного залпа». На эту особенность комплекса обратило внимание американское издание 19FortyFive.

Одними из основных носителей П-700 стали атомные подводные лодки проекта 949А «Антей». Как пишет издание, при совместных действиях нескольких субмарин ракеты запускались в определённой последовательности, что повышало вероятность успешного удара по авианосной группировке. Во время полёта боеприпасы могли обмениваться данными между собой.

П-700 относится к классу сверхзвуковых крылатых ракет. Она оснащается полубронебойной боевой частью массой более 500 килограммов. Также конструкция предусматривает возможность установки ядерного заряда мощностью до 50 килотонн. При комбинированном профиле полёта дальность применения «Гранита» превышает 600 километров.

П-700 «Гранит» (по кодификации НАТО SS-N-19 Shipwreck, «Кораблекрушение») — советская сверхзвуковая противокорабельная крылатая ракета для поражения авианосных групп, принятая на вооружение в 1983 году. Она развивает скорость до 2,5 Маха на высоте и доставляет проникающую фугасно-кумулятивную боевую часть в 750 кг (либо ядерный заряд до 500 кт) на дальность до 625 км. Ключевая особенность — стайный ИИ: при залпе ракеты образуют сеть, обмениваются данными, распределяют цели (приоритет — авианосцы), ведущая идёт сверху для захвата, ведомые крадутся под радиогоризонтом, а при гибели лидера его роль мгновенно перенимает другая ракета. Носителями служили подводные крейсеры проектов 949/949А и тяжёлые надводные корабли; в модернизированном виде «Гранит» остаётся на вооружении и сегодня.