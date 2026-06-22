Два человека погибли при ударе США по якобы перевозившему наркотики судну

Южное командование Вооружённых сил США сообщило о проведении очередной операции по ликвидации судна, которое, по данным разведки, занималось перевозкой запрещённых веществ. Атака была произведена в акватории Карибского моря, в результате погибли два человека.

«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в Карибском море и использовалось для наркотрафика», — сказано в заявлении командования, опубликованном в социальной сети X.

В результате удара два человека погибли, ещё шестеро выжили. После инцидента Южное командование оперативно проинформировало Береговую охрану США для запуска поисково-спасательных мероприятий.

Согласно данным американских СМИ, с начала подобных операций осенью прошлого года общее число жертв ударов по катерам, которые подозревались в причастности к наркотрафику, превысило 200 человек.

Напомним, в последнее время военные США активизировали операции по перехвату судов, подозреваемых в перевозке наркотиков, в Карибском море и восточной части Тихого океана. По заявлениям Пентагона, эти действия направлены на пресечение деятельности организованных групп, занимающихся контрабандой. В ходе таких операций фиксируются случаи применения силы, в результате которых есть погибшие. Береговая охрана США сообщает об увеличении объёмов изъятых наркотиков, при этом некоторые эксперты и наблюдатели ставят под сомнение достаточность доказательств причастности перехваченных судов к наркоторговле.