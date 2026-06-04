Военные США заявили об уничтожении лодки наркоторговцев в Тихом океане

Военные США нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана, в результате атаки погибли двое мужчин. Об этом сообщило Южное командование Вооружённых сил США в соцсети X.

США нанесли новый удар по судну на маршруте наркотрафика. Видео © X / U.S. Southern Command

По версии американских военных, судно шло по известным маршрутам наркотрафика. В командовании также заявили, что лодка участвовала в операциях по перевозке наркотиков.

«В результате удара были убиты двое мужчин — наркотеррористов. Военнослужащие США не пострадали», — говорится в заявлении военных.

Ранее сообщалось, что жертвами авиационных ударов американских военных по судам у побережья Южной Америки стали более 200 человек. С сентября 2025 года США нанесли 62 удара, в результате которых погибли 205 человек. Интенсивность атак выросла за последнюю неделю. При этом вокруг операций остаётся много закрытой информации, а материальных доказательств в виде обломков судов или найденных наркотиков почти нет. Широкий круг юристов считает такие действия Вашингтона незаконными, Пентагон ситуацию пока не комментировал.