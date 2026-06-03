Более тонны кокаина изъяли из тоннеля на границе США и Мексики

Американские правоохранительные органы перекрыли подземную переправу для наркотиков, проложенную под мексиканско-американской границей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Южного округа Калифорнии.

Как установили следователи, протяжённость подземной конструкции приближалась к 600 метрам. Один конец этого лаза выходил на территорию мексиканской Тихуаны, а другой обнаруживался прямо внутри продовольственной точки Buy 4 Less, находящейся в калифорнийском Сан-Диего. Подземелье уходит в толщу земли на 17 метров, его внутреннее оснащение включает рельсовые пути, работающую вентиляцию и подключённое электричество. Цена конфискованного кокаина, по предварительным подсчётам, достигает 45 миллионов долларов.

В прокуратуре Южного округа Калифорнии подчеркнули, что проведённая операция стала мощным ударом по позициям картеля «Новое поколение Халиско». Как образно выразился прокурор Адам Гордон, фигурантов этого дела в конце тоннеля ждали отнюдь не спасительный луч надежды, а проблесковые маячки полицейских машин и завывание сирен.

Из официального сообщения также стало известно, что начиная с 1993 года на подведомственной прокурате территории выявлено 99 незаконных подземных коммуникаций. Инженерно сложными признаны 28 из этих объектов. Предыдущий действующий тоннель в данном округе попадался силовикам в 2022 году.

Ранее Life.ru рассказывал, что 27-летний житель Находки организовал наркотрафик из Европы, заказывая оттуда амфетамин, мефедрон, гашиш и кокаин для последующей продажи в России. Все запрещённые вещества ему поставляли через подставных лиц.