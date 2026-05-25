Колумбиец получил 9 лет тюрьмы за попытку продать 5,4 кг кокаина в Москве

В Москве вынесли приговор гражданину Колумбии, пытавшемуся сбыть крупную партию кокаина. Он проведёт в колонии строгого режима 9 лет и 10 месяцев. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Там уточнили, что Бутырский райсуд признал Вака Руиса Анхеля Марию виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном объёме).

Следствием установлено: иностранец в гаражном помещении принял от неизвестных партию кокаина массой почти 5,4 кг. Он извлёк вещество из пластиковых тубусов и распихал по полиэтиленовым пакетам, после чего отвёз на съёмную квартиру. Там колумбиец намеревался хранить, дозировать и распределять товар по покупателям.

