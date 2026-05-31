205 человек погибли в результате кровавой охоты армии США за наркоторговцами у берегов Южной Америки

Жертвами авиационных ударов американских военных по судам у побережья Южной Америки стали свыше двухсот человек. Об этом пишет газета The New York Times.

Вашингтон на протяжении нескольких месяцев отчитывается об атаках на лиц, которых подозревают в причастности к контрабанде наркотиков. По сведениям издания, за последнюю неделю интенсивность ударов возросла.

Всего с сентября 2025 года было нанесено 62 удара. В результате этой кампании погибли 205 человек.

Как отмечает NYT, сами атаки окутаны завесой тайны. Практически отсутствуют материальные доказательства — обломки судов или обнаруженные наркотики, которые, по версии администрации президента США Дональда Трампа, перевозились на этих лодках.

Широкий круг юристов, подчёркивает газета, считает подобные действия Вашингтона незаконными. В Пентагоне ситуацию пока не комментируют.

За несколько дней до публикации NYT Вооружённые силы США нанесли удар по очередному судну в восточной части Тихого океана, которое, по данным американской разведки, было связано с наркотрафиком. Инцидент произошёл 27 мая, в Южном командовании заявили, что маршрут судна отслеживали заранее, а жертвами операции стали двое мужчин.