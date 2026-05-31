США атаковали судно предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане
Вооружённые силы США атаковали судно, которое якобы имеет отношение к наркотрафику на востоке Тихого океана. Это следует из заявления Южное командование ВС Соединённых Штатов.
Военные утверждают, что судно использовалось членами террористических организаций для нелегального оборота запрещённых веществ. В результате нанесённого удара погибли три человека, которых США назвали наркотеррористами.
Также незадолго до этого Вооружённые силы США сообщили об ударе по ещё одному судну, которое, по версии Вашингтона, использовалось структурами, связанными с наркотрафиком. Инцидент произошёл 27 мая в восточной части Тихого океана. В Южном командовании утверждают, что разведка заранее установила маршрут судна и связала его с перевозкой запрещённых веществ. В результате операции погибли двое мужчин.
