31 мая, 03:19

США атаковали судно предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / U.S. Southern Command

Вооружённые силы США атаковали судно, которое якобы имеет отношение к наркотрафику на востоке Тихого океана. Это следует из заявления Южное командование ВС Соединённых Штатов.

Момент удара ВС США по судну в Тихом океане. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / U.S. Southern Command

Военные утверждают, что судно использовалось членами террористических организаций для нелегального оборота запрещённых веществ. В результате нанесённого удара погибли три человека, которых США назвали наркотеррористами.

США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Также незадолго до этого Вооружённые силы США сообщили об ударе по ещё одному судну, которое, по версии Вашингтона, использовалось структурами, связанными с наркотрафиком. Инцидент произошёл 27 мая в восточной части Тихого океана. В Южном командовании утверждают, что разведка заранее установила маршрут судна и связала его с перевозкой запрещённых веществ. В результате операции погибли двое мужчин.

Виталий Приходько
