28 мая, 01:12

США заявили о ликвидации двух предполагаемых наркотеррористов в Тихом океане

Вооружённые силы США сообщили об ударе по судну, которое, по версии Вашингтона, использовалось структурами, связанными с наркотрафиком. Инцидент произошёл 27 мая в восточной части Тихого океана.

США поразили судно наркотеррористов в Тихом океане. Видео © Х / U.S. Southern Command

О проведённой операции заявило Южное командование ВС США (SOUTHCOM). Там утверждают, что разведка заранее установила маршрут судна и связала его с перевозкой запрещённых веществ.

Удар был нанесён по распоряжению главы SOUTHCOM генерала Фрэнсиса Донована. В результате операции погибли двое мужчин, которых в США назвали «наркотеррористами». При этом американские военные во время операции не пострадали.

США уничтожили лодку предполагаемых наркоторговцев в Тихом океане

Ранее вооружённые силы США атаковали судно в Карибском море. Американские военные считают, что его использовали наркоторговцы. В результате удара погибли три человека.

Обложка © Х / U.S. Southern Command

Артём Гапоненко
