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Регион
22 июня, 04:35

Смертельный обгон в Крыму: BMW вылетел на встречку и протаранил микроавтобус с пассажирами

В Крыму два человека погибли в ДТП с микроавтобусом

Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Крым

Обложка © Telegram / Прокуратура Республики Крым

Два человека погибли в результате ДТП с участием легкового автомобиля и пассажирского микроавтобуса в Первомайском районе Крыма. Авария произошла 21 июня трассе Симферополь — Красноперекопск в районе села Открытое, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

  • ДТП с микроавтобусом в Крыму. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Крым
    ДТП с микроавтобусом в Крыму. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Крым
  • ДТП с микроавтобусом в Крыму. Фото © Telegram / МВД Крым
    ДТП с микроавтобусом в Крыму. Фото © Telegram / МВД Крым
  • ДТП с микроавтобусом в Крыму. Фото © Telegram / МВД Крым
    ДТП с микроавтобусом в Крыму. Фото © Telegram / МВД Крым

ДТП с микроавтобусом в Крыму. Фото © Telegram / Прокуратура Республики Крым

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По предварительным данным, водитель BMW 1986 года рождения во время обгона выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter под управлением водителя 1954 года рождения. Проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

«В результате ДТП два человека смертельно травмированы, один из которых несовершеннолетний 17 лет. На момент дорожно-транспортного происшествия в салоне микроавтобуса находилось 18 человек. Данные о других пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Ход проверки взял на контроль исполняющий обязанности прокурора Крыма Дмитрий Егоров. В рамках надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации пассажирских перевозок.

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Тимур Хингеев
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