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22 июня, 04:12

Взрыв дивана отправил на больничные койки пятерых человек

Пять человек пострадали при взрыве дивана в квартире в Бразилии

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Пять человек пострадали в результате взрыва дивана в квартире в бразильском городе Нитерой. Происшествие случилось в конце прошлого месяца во время ремонтных работ. Об этом сообщает портал Need To Know.

Инцидент произошёл в квартире 25-летней танцовщицы самбы Мариэлли да Силва де Оливейры, когда рабочие наносили на диван водоотталкивающее покрытие. По предварительным данным, причиной стала детонация паров химического средства для гидроизоляции, которые воспламенились в результате контакта с одним из электрических приборов.

В результате взрыва пострадали пять человек, включая хозяйку квартиры. Все они получили тяжёлые травмы и были экстренно доставлены в больницу. Один из рабочих остаётся под наблюдением врачей, двое других уже выписаны из медицинского учреждения.

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Виталий Приходько
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