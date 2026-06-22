Взрыв дивана отправил на больничные койки пятерых человек

Пять человек пострадали в результате взрыва дивана в квартире в бразильском городе Нитерой. Происшествие случилось в конце прошлого месяца во время ремонтных работ. Об этом сообщает портал Need To Know.

Инцидент произошёл в квартире 25-летней танцовщицы самбы Мариэлли да Силва де Оливейры, когда рабочие наносили на диван водоотталкивающее покрытие. По предварительным данным, причиной стала детонация паров химического средства для гидроизоляции, которые воспламенились в результате контакта с одним из электрических приборов.

В результате взрыва пострадали пять человек, включая хозяйку квартиры. Все они получили тяжёлые травмы и были экстренно доставлены в больницу. Один из рабочих остаётся под наблюдением врачей, двое других уже выписаны из медицинского учреждения.