На Пхукете задержали россиянина по делу о земельной афере на 513 млн рублей

Гражданин России задержан в Таиланде по громкому делу о незаконных сделках с недвижимостью. Об этом сообщает The Phuket Express.

Мужчина оказался в числе фигурантов крупного земельного расследования на Пхукете. Власти королевства начали операцию против организаций, подозреваемых в нелегальном приобретении участков через подставные структуры.

Для обхода Земельного кодекса страны использовались номинальные тайские фирмы. Такая схема, по версии следователей, позволяла группе из Израиля, Франции, Нидерландов и РФ контролировать элитные территории.

Стоимость активов по данному разбирательству составляет порядка 231 миллиона бат. Это около семи миллионов долларов или 513 миллионов рублей.

В настоящий момент правоохранители тщательно проверяют финансовые потоки и систему владения имуществом. Все фигуранты помещены под следствие.

Операция по выявлению нарушений в сфере земельных отношений на острове продолжается. Другие детали пока не раскрываются.