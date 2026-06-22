Армия отменяется: У актёра Славы Копейкина нашли серьёзный психиатрический недуг

Звезда отечественных сериалов Слава Копейкин признан негодным к прохождению военной службы. По информации инсайдеров Mash, у артиста диагностировали биполярное аффективное расстройство, которое ранее было известно как маниакально-депрессивный психоз.

Симптомы ментального недуга начали проявляться у молодого человека ещё в подростковые годы, особенно остро — на фоне семейных потрясений. Несмотря на эмоциональную нестабильность, будущий актер успешно окончил ГИТИС с красным дипломом, параллельно борясь с губительными привычками.

Со временем состояние молодого человека ухудшилось: он начал злоупотреблять алкоголем. Чтобы выбраться из кризиса, знаменитость обратился за профессиональной помощью, отказался от пагубных пристрастий и прошёл курс лечения в профильном стационаре, где врачи подтвердили тяжелый диагноз и поставили его на учёт.

После получения повестки артист прошел обязательную медкомиссию и был направлен на повторное обследование в столичную психиатрическую лечебницу. Специалисты подтвердили, что болезнь находится в стадии ремиссии, однако наличие зафиксированного расстройства делает службу в армии невозможной.

Сейчас исполнитель ролей продолжает жить и работать в обычном ритме. Сам актёр ситуацию публично не комментирует, предпочитая сохранять приватность в вопросах здоровья.

Ранее популярный российский актёр Глеб Калюжный рассказал, как организовал в Семёновском полку закрытый показ военной драмы «Малыш», в которой исполнил главную роль. Вместе с товарищем он наладил в местном клубе кинопроектор, после чего и состоялся просмотр.