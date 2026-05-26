«Пускали скупую мужскую слезу»: Глеб Калюжный посмотрел «Малыша» вместе с сослуживцами

Актёр Калюжный посмотрел драму «Малыш» вместе с солдатами Семёновского полка
Популярный российский актёр Глеб Калюжный рассказал, как организовал в Семёновском полку закрытый показ военной драмы «Малыш», в которой исполнил главную роль. Вместе с товарищем он наладил в местном клубе кинопроектор, после чего и состоялся просмотр.
По словам звезды, представители командования отмечали хорошо проработанную детализацию. Картина тронула всех без исключения. Сам артист выделил эту работу среди всех своих проектов как самую сложную и морально, и физически.
«Фильм всем очень понравился, ребята многие не скрывали эмоций, пускали скупую мужскую слезу, благодарили», — цитирует актёра kp.ru.
Напомним, 26 февраля в России состоялась премьера фильма «Малыш» о событиях СВО с Глебом Калюжным в главной роли. А 26 мая артист вернулся из армии в звании младшего сержанта.
