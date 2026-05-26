«Сиял в форме»: Митяй из «Сватов» приехал встречать Калюжного из армии на «Кадиллаке»

Одним из первых актёра Глеба Калюжного, отслужившего в армии, пришёл встретить народный артист России Николай Добрынин, сыгравший вместе с ним в фильме «Дед Фомич». Он заехал за младшим коллегой на бордовом «Кадиллаке».

Добрынин признался, что считает Калюжного своим другом, и рассказал, что во время службы актёра иногда отпускали из части на съёмки — прямо в военной форме. По словам артиста, Глеб выглядел в ней уверенно и по-настоящему гордился этим этапом своей жизни.

«Я видел, что ему это очень нравится. Он сиял в этой форме: статный, крепкий, молодой. Он правильно сделал, большой молодец. Конечно, переживал, все переживают, это новый, непростой период в жизни, который нужно проходить. Тебя вырывают из семьи, из дома, из тепла. Это каждый должен пройти. Я служил, я горжусь этим», — отметил актёр в беседе с Super.ru.

Пообщавшись с людьми на улице, Калюжный залез в машину к Добрынину, после чего они уехали.

Сегодня Калюжный официально завершает срочную службу. Ровно год назад актёр отправился в армию по призыву. Сегодня его встречала с цветами мама, актёр Николай Добрынин и другие коллеги по цеху.