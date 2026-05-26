Актёр Глеб Калюжный вернулся из армии в звании младшего сержанта

Актёр Глеб Калюжный, который сегодня дембельнулся после срочной службы в армии, вернулся домой в звании младшего сержанта. Об этом сам артист заявил Life.ru.

Напомним, 26 мая актёр Глеб Калюжный завершил службу в армии. Прошёл год с тех пор, как его призвали в Семёновский полк. Встретить Калюжного после демобилизации пришли мама с цветами, актёр Николай Добрынин и другие коллеги по цеху. После небольшой церемонии Калюжный сел в машину к Добрынину и отправился домой.