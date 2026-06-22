Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Отставка Стармера — важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе», — заявил Дмитриев журналистам.

Дмитриев напомнил, что он более года призывал британского политика покинуть пост, указывая на провалы Лондона в миграционной политике, ошибки в энергетике и экономике, а также на действия, которые способствовали росту напряженности.

«Более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике», — сказал глава РФПИ.

Напомним, несколько минут назад Кир Стармер официально сообщил о решении оставить должность премьер-министра Великобритании. Стармер возглавлял британское правительство с 5 июля 2024 года.