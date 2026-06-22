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Регион
22 июня, 08:45

Дмитриев назвал отставку Стармера сигналом для «разжигателей войны» в Европе

Обложка © ТАСС / Isabel Infantes, Донат Сорокин

Обложка © ТАСС / Isabel Infantes, Донат Сорокин

Спецпредставитель президента России и глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал сообщения об отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Отставка Стармера — важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе», — заявил Дмитриев журналистам.

Дмитриев напомнил, что он более года призывал британского политика покинуть пост, указывая на провалы Лондона в миграционной политике, ошибки в энергетике и экономике, а также на действия, которые способствовали росту напряженности.

«Более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике», — сказал глава РФПИ.

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Напомним, несколько минут назад Кир Стармер официально сообщил о решении оставить должность премьер-министра Великобритании. Стармер возглавлял британское правительство с 5 июля 2024 года.

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Александра Вишнякова
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