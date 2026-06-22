Москву и область накрыли мощные ливни и град

Москву и Подмосковье накрыли ливни и град. Жители столицы публикуют в социальных сетях фотографии и видеозаписи разгула стихии.

Москву накрыли ливни и град. Видео © Telegram /Москва с огоньком; Telegram / Москва с огоньком

Дептранс призвал водителей быть внимательными на дорогах из-за мокрого асфальта. Специалисты рекомендуют отказаться от резких манёвров, снизить скорость на 10–20 километров в час и увеличить дистанцию до впереди идущих машин.

Особую осторожность следует проявлять на мостах, эстакадах, спусках и подъёмах, где риск аквапланирования выше. Приближаясь к пешеходным переходам, водителям советуют заранее сбрасывать скорость, так как в дождь пешеходов видно хуже.

Ранее в четверг в Москве начнётся похолодание, которое сохранится до конца недели. Ночная температура опустится до плюс семи градусов. Дневные показали поднимутся не выше 15–20 градусов, что на пять градусов ниже климатической нормы. Такая же ситуация ожидает жителей столицы и в пятницу. На выходных температура теплом не порадует.