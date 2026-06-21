Москвичей предупредили о резком похолодании до семи градусов

В четверг в Москве начнётся похолодание, которое продлится до конца недели. Минимальная температура опустится до плюс семи градусов, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник столичный регион попадёт под влияние циклона: ожидаются ливни с грозами. Температура днём составит от плюс 22 до плюс 25 градусов. Во вторник распогодится — день будет солнечным и тёплым (до +24). Среда также порадует сухой погодой и +20…+23 градусами. Однако уже в четверг и пятницу через регион пройдёт холодный атмосферный фронт с дождями.

Ночью температура упадёт до плюс 7–12 градусов, днём будет не выше 15–20 градусов, что на пять градусов ниже климатической нормы. По словам Тишковца, прохладно будет и на выходных. Атмосферное давление в понедельник опустится до 744 мм ртутного столба.

Ранее замдиректора Гидрометцентра Дмитрий Киктев сообщил, что говорить о скором превращении московского климата в тропический пока рано, хотя летом столица уже может соперничать с южными широтами. Он отметил, что зима и осень остаются полноценными, но потепление идёт стремительно, ускоряя гидрологический цикл и увеличивая интенсивность осадков, ливней и шквалов. Скорость потепления в России в среднем 0,3°C за десятилетие, но неравномерно: на арктическом побережье — до 0,6–1°C и выше, в Москве — около 0,5°C, на Южном Урале — всего 0,2°C.