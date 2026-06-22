«Меня выбрали без меня»: Эксперт по ЖКХ объяснил, что изменится в жизни россиян с 1 сентября

Фиктивных советов в многоквартирных домах станет меньше. С 1 сентября 2026 года вступают в силу поправки в Жилищный кодекс, которые меняют правила управления домами. Общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с Life.ru объяснил, как новые требования защитят собственников от недобросовестных управляющих компаний и избавят от порочной практики «меня выбрали без меня».

С 1 сентября решение общего собрания собственников об избрании членов совета дома теперь должно оформляться строго по установленным Минстроем требованиям и обязательно подписываться в том числе самими выбранными членами совета МКД. На мой взгляд, благодаря этому исключается порочная практика «меня выбрали без меня». Ранее недобросовестные управляющие организации или излишне инициативные группы могли вписать в состав совета любого жителя, который даже не подозревал о своей роли и ничего не делал. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

По словам специалиста, теперь, чтобы протокол был признан легитимным, потребуется физическая подпись каждого избранного лица. В совет дома будут попадать только те, кто осознанно берёт на себя эту общественную нагрузку.

Собственники также получают право принять решение о том, что председатель совета дома осуществляет свои контролирующие функции совместно с членами совета.

«Управляющим компаниям станет сложнее «договориться» с одним лояльным человеком в виде председателя, чтобы тот в одиночку принимал сомнительные или завышенные акты приёмки работ», — отметил Бондарь.

Если жители проголосуют за разделение ответственности, председатель потеряет право единоличного подписания документов. Контроль и приёмка станут коллегиальными. Это, как подчеркнул эксперт, снизит коррупционные риски, повысит прозрачность расходов и снизит нагрузку на председателя в крупных многоподъездных комплексах.

Ещё одно важное изменение: порядок и точные сроки оформления актов приёмки оказанных услуг и выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества будут детально устанавливаться Минстроем.

«Станет меньше ситуаций, когда акты выполненных работ подсовывались совету дома задним числом или спустя полгода после фактического ремонта», — добавил собеседник Life.ru.

Законодатель планомерно превращает совет дома из формального органа в защищённую законом коллегию с реальными рычагами влияния. Если в вашем доме планируется общее собрание в конце 2026 года, эксперт рекомендует заранее включить в повестку пункт о наделении членов совета совместными с председателем полномочиями по контролю и приёмке работ. Это может уберечь средства вашего дома от нецелевого расходования.

Ранее генеральный директор ЕИРЦ СПб Денис Шабарин дал совет петербуржцам, которые не согласны с суммами в квитанциях. Он посоветовал в каждом случае лично приходить за разъяснениями с документами, которые подтверждают свою правоту. При этом Шабарин считает, что слово «ошибка» к их системе не подходит. По его словам, в компьютере заложены чёткие формулы и алгоритмы, человек только один раз вводит данные, а дальше всё считает машина.