9 часов дрифта, звёздные гости и тысячи зрителей: В Москве прошёл RDS FEST 2026

На автодроме Moscow Raceway 20 июня состоялся главный дрифт-фестиваль лета — RDS FEST 2026 от организаторов Российской Дрифт Серии. Мероприятие собрало почти 3 тысячи гостей из разных регионов страны и объединило профессиональный автоспорт, автомобильную культуру и развлечения для всей семьи.

В Москве прошёл главный дрифт-фестиваль лета RDS FEST 2026. Фото © Предоставлено Life.ru

В этом году фестиваль прошёл под знаком Года единства народов России. Идея объединения пилотов, команд и болельщиков из разных субъектов РФ легла в основу концепции события. Гости не только наслаждались заездами, но и знакомились со спортсменами из различных уголков страны. Генеральный директор РДС Дмитрий Добровольский отметил, что фестиваль проводится второй раз и за год серьёзно вырос, привлекая почти 100 участников.

«Главное даже не цифры, а атмосфера. Мы видим, насколько востребован фестивальный формат среди любителей дрифта: здесь можно не только показать себя за рулём, но и пообщаться с единомышленниками, обменяться опытом, познакомиться с техникой и просто провести день в кругу людей, которые разделяют твоё увлечение», — сказал Добровольский.

В Москве прошёл главный дрифт-фестиваль лета RDS FEST 2026. Фото © Предоставлено Life.ru

В Москве прошёл главный дрифт-фестиваль лета RDS FEST 2026. Фото © Предоставлено Life.ru

Супербитва чемпионов РДС стала главным спортивным событием. На трассу вышли титулованные пилоты из разных регионов: Георгий Чивчян (Красноярск), Роман Тиводар (Сочи), Антон Козлов (Ульяновск) и Анатолий Щербак (Москва). Зрители стали свидетелями яркой борьбы с впечатляющими перекладками и плотными заездами. Победителем битвы стал Антон Козлов.

«RDS Fest оставил исключительно положительные впечатления. Здесь удалось найти очень удачный баланс между фестивальной атмосферой и спортивной составляющей. Ощущается всё как настоящий этап Российской Дрифт Серии, только в более лёгкой и дружеской атмосфере. Мне удалось получить огромное удовольствие от этого дня, а победа стала приятным дополнением к отличному празднику дрифта», — рассказал Козлов.

Большой интерес вызвали заезды пилотов Гран-При РДС и Открытого чемпионата РДС, среди которых были Сергей Кабаргин, Дамир Идиятулин, Владимир Афанасьев, Сергей Давидадзе и другие любимые зрителями спортсмены.

Второй год подряд прошёл STAR PËR STARS AIMOL Challenge — проект для пилотов-любителей. Победителем стал Андрей Паули из Екатеринбурга, который получил шанс представлять команду в «Зимнем Кубке РДС». Второй финалист Даниил Сулимов из Вологды также получил поддержку для участия. Андрей Паули признался, что для него это стал дебют на таком автодроме и машине, но отличная погода, поддержка зрителей и настрой помогли одержать победу.

RDS Matsuri — свободные заезды для владельцев даже базовых гражданских машин — собрал 70 участников из 13 регионов. На протяжении 9 часов они непрерывно покоряли профессиональные конфигурации трассы вместе с опытными пилотами. Участник Виталий Сорокин назвал фестиваль возможностью получить удовольствие и сделать шаг к своей цели — вернуться в RDS Open. Шоу-заезды команды PANZERBOX RACING на кросс-карах добавили зрелищности. За рулём багги выступали пилоты из Татарстана, включая Тараса Шатова, который признался, что для него это стал совершенно новый, но невероятно интересный опыт, близкий по ощущениям к дрифту.

Помимо гонок, на фестивале работали различные зоны. В главном шатре комментаторы РДС провели паблик-токи с гостями, включая хедлайнеров-чемпионов и блогера BIG RUSSIAN BOSS, который также прокатил зрителей в дрифт-такси. Прошёл мастер-класс автоспортивного фотографа Станислава Тена. В шатре «РДС Изнутри» ведущая Алиша Дюймовская принимала пилотов и блогеров, раскрывая закулисье автоспорта.

В Москве прошёл главный дрифт-фестиваль лета RDS FEST 2026. Фото © Предоставлено Life.ru

В Москве прошёл главный дрифт-фестиваль лета RDS FEST 2026. Фото © Предоставлено Life.ru

Гости могли посетить сервис-парк, увидеть работу команд, пообщаться с пилотами на автограф-сессиях, познакомиться с выставкой автомобилей и принять участие в семейных активностях. Дрифт-такси вновь стало одним из самых популярных развлечений.