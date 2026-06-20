Фестиваль «Уральская ночь музыки» посетили более 450 тысяч зрителей

Самый масштабный музыкальный фестиваль России — «Уральская ночь музыки» — прошёл в Екатеринбурге в ночь с 19 на 20 июня при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В этом году 110 площадок, где выступили 2500 музыкантов, посетили 450 тысяч зрителей со всей страны. Фестиваль по традиции завершился акцией «Светает» на Октябрьской площади — тысячи горожан спели «Луч солнца золотого» вместе с группой «ЧАЙФ».

Уральская ночь музыки. Фото © Life.ru

Уральская ночь музыки. Фото © Life.ru

Традиционно Екатеринбург на одну ночь стал большой концертной площадкой для исполнителей разных жанров и направлений: от рока до хип-хопа, от фолка до академической музыки, от поп-сцены до экспериментального звучания, от джаза до современной электроники. Ural Music Night (Уральская ночь музыки) вновь показала, что музыка может объединять.

«Фестиваль привлекает в Екатеринбург гостей из десятков регионов России, которые благодаря «Ночи музыки» знакомятся с культурным богатством всего нашего региона. В эту ночь и гости, и горожане — все ещё сильнее влюбляются в Екатеринбург и открывают его для себя заново. В этом году одна из наших задач — сохранить наследие Евгения Львовича Горенбурга. Мы сделаем всё возможное, чтобы в будущем фестиваль не потерял своего масштаба и поклонников», — сказала председатель оргкомитета фестиваля, замгубернатора Свердловской области, министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Уральская ночь музыки. Фото © Life.ru

Уральская ночь музыки. Фото © Life.ru

На фестивале были представлены новые направления: женский хип-хоп от группы SKY RAE. Тренд на фолк-музыку поддержали «Изумруд», «Ягода», а также резиденты арт-кластера «Таврида» группа «Белобока» и Варя Судина. На мероприятии выступили национальные коллективы из разных регионов, например представители Филармонии ЯНАО. Одной из центральных тем праздника стало 40-летие Свердловского рок-клуба. Для зрителей спели «ЧАЙФ», группа «ТОП», «Запрещённые барабанщики», «СмешBand» и другие артисты.

Также хедлайнерами этого года стали Юлия Савичева, «ПИЦЦА», Юлия Пересильд с группой МАNДРАГОРА, NLO, «Лауд», Алексей Гориболь и другие исполнители. Прямо во время «Ночи музыки» тысячи зрителей вместе вспомнили Евгения Горенбурга — основателя и генерального продюсера фестиваля, музыканта и одного из ключевых людей, сформировавших музыкальную жизнь Екатеринбурга. На экранах новой сцены на Октябрьской площади и на Плотинке гости посмотрели памятное видео о Горенбурге.

Ранее сообщалось, что в сентябре Екатеринбург примет Международный фестиваль молодёжи, а его частью впервые станет проект «Таврида.АРТ». Событие пройдёт с 11 по 17 сентября и соберёт 10 тысяч участников из 190 стран.